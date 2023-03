Psoriasis, depresión y ansiedad: ¿Cómo afecta la enfermedad de la piel a la salud mental?

Una investigación realizada por profesionales de la Universidad de Shanghái, reveló que las personas que padecen de psoriasis, una condición dermatológica, suelen ser más afectados por trastornos de salud mental.

Su trabajo reveló que las personas que sufren de psoriasis tienen una prevalencia del 21% de padecer ansiedad y cerca de 42,1 de los casos, por cada mil personas, padecen tanto la enfermedad dermatológica como depresión.

Esta es un desorden autoinmune que afecta la piel de las personas, provocando enrojecimiento, irritación y descamación cutánea en forma de parches.

No es una enfermedad contagiosa, pero si puede ser heredada de padres a hijos. La enfermedad suele presentarse en periodos, usualmente desencadenada en ataques difíciles de tratar.

Según el sitio Medline Plus, un ataque puede producirse por infecciones, estrés, falta de luz, medicamentos, lesiones o por pasar mucho tiempo al sol.

