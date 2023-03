"Me dijeron que me cortaban la pierna": Este fue el duro diagnóstico que recibió el "profesor" de 'La Casa de Papel'

19 mar. 2023 - 11:00 hrs.

Hace 15 años, el reconocido actor español y protagonista de "La Casa de Papel", Álvaro Morte, vivió un complejo momento en su vida personal debido a que fue diagnosticado con cáncer, enfermedad que casi lo hizo perder una de sus extremidades.

En conversación con la periodista Mara Torres, el artista reflexionó acerca de esta difícil situación a la que se debió enfrentar hace más de una década y, además, lanzó sus dardos a la medicina en cuanto a la carga de responsabilidades con la persona afectada.

“Me dijeron que me cortaban la pierna"

Tras recibir la invitación del programa "El Faro" de la cadena SER, la estrella internacional repasó todos los detalles sobre cómo se enteró de su enfermedad y de qué manera pudo sobrellevar la afección, que surgió a raíz de un tumor maligno que se alojó en una de sus piernas.

"A mí me dijeron que me cortaban la pierna, que no sabían cuánto me quedaba...", relató el actor.

“Cuando te dan una noticia de este tipo, te lo puedes tomar de muchas formas. Eres completamente libre de tomártelo como quieras. Tienes todo el derecho de sufrir", señaló Morte.

“El enfermo ya tiene bastante con lo que tiene y quien tiene que luchar por salvarlo es el médico. No podemos volcar la responsabilidad de que te cures o no en si estás más o menos animado, o si te lo tomas mejor o peor”, agregó.

¿Qué es un tumor cancerígeno maligno?

De acuerdo a la información de Scielo.cl, el cáncer se ha convertido en una de las mayores causas de mortalidad a nivel mundial. De hecho, se contabiliza que durante el año 2018 se diagnosticaron alrededor de 18 millones de personas con cáncer y casi 10 millones perdieron la vida a causa de esto.

Por otro lado, existen distintos tipos de cáncer, los hematológicos (cánceres de la sangre) y los de tumor sólido, este último fue el que afectó, en una de sus piernas, al reconocido actor español.

Cabe señalar que un tumor es una masa o protuberancia y pueden ser beningnos o malignos; su denominación va a ser determinada por la capacidad de propagación hacia otras partes del cuerpo.

¿Cuáles son los síntomas?

Considerando que los tumores se pueden generar en diferentes partes del organismo, la sintomatología no es la misma en todos los casos, pues depende del tipo y la localización de la masa cancerígena. En cambio, otros tumores incluso podrían no ocasionar síntomas.

Según indica Medline Plus, algunos síntomas generales que pueden provocar los tumores son:

Fiebre y escalofríos

Fatiga

Pérdida del apetito

Sudores nocturnos

Pérdida de peso

Dolor

Sensación de hormigueo en las extremidades

Ante cualquier malestar o duda, lo recomendable es siempre acudir a un especialista para recibir un diagnóstico y, de ser necesario, obtener el tratamiendo adecuado.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

