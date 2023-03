"Ya no tengo células cancerígenas": Este es el tratamiento al que se sometió el exfutbolista Lizardo Garrido

14 mar. 2023 - 11:00 hrs.

Lizardo "Chano" Garrido, exfutbolista e ídolo de Colo-Colo, reveló detalles de su estado de salud y los momentos más difíciles que vivió después de ser diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda en mayo de 2022. El exdefensor chileno debió permanecer 73 días hospitalizado mientras se realizaba un tratamiento con células madre.

Según contó en el programa "De tú a tú" de Canal 13, fue duro conocer su diagnóstico y los días que pasó en hospitalización, especialmente después que su señora, Miriam Peña, falleció de cáncer de pulmón.

“Les dije a mis hijos que yo no me quería tratar, no quería sufrir. No me da el cuero para estar acá nuevamente, otra vez toda la historia de Miriam en la clínica. Yo sabía que esto no tiene vuelta. Para mí el cáncer es muerte. Ellos me dijeron ‘si tú quieres esto, te lo respetamos’”, expresó el histórico de Colo-Colo.

Pero ahora, después de acceder al tratamiento, se encuentra mucho mejor de salud y ha mejorado su estado de ánimo.

“Ahora estoy súper controlado, con médico, con quimio en pastillas. Me siento mejor, aunque hay días en que no me puedo levantar. Ya no tengo células cancerígenas en mi médula”, reveló.

¿Cuál es el tratamiento al que se sometió?

Las células madre son descritas por Clínica Mayo como la "materia prima del cuerpo", ya que es con estas que se producen todas las otras células especializadas del organismo.

Se conoce como medicina regenerativa a las terapias que utilizan estas estructuras. Las células madre son capaces de promover la reparación de los tejidos afectados, en el caso de Lizardo, su médula espinal.

Después de someterse a fuertes dosis de quimioterapia, y en algunas ocasiones radioterapia, los pacientes reciben un trasplante de células madre para poder reparar a las estructuras productoras de sangre que hayan podido salir dañadas durante las altas dosis de tratamiento.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

