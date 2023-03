¿Por qué Morgan Freeman siempre usa un guante? Este es el problema médico que sufre el actor en su mano izquierda

La noche del 12 de marzo se celebró la versión número 95 de los Premios Óscar. En la jornada más importante de la industria del cine, estrellas de todo el mundo se reunieron en el Teatro Dolby para premiar lo mejor del año.

En esta ocasión, el reconocido actor estadounidense Morgan Freeman (85) participó como uno de los presentadores, pero su aparición llamó más la atención por cómo se veía.

Freeman no solo llegó al escenario con la cabeza completamente rapada, sino que también tenía un guante negro cubriendo su mano izquierda.

Esta no es la primera vez que se puede ver al actor con el accesorio, que más que ser una decisión por estilo, es el resultado de un trágico accidente.

En 2008 Morgan Freeman sufrió un casi fatal accidente automovilístico que lo dejó con secuelas físicas que lo afectan hasta el día de hoy.

Fue cuando se trasladaba en una carretera en el estado de Misisipi, que su auto se salió del camino y terminó volcado a un costado de las vías.

Si bien, afortunadamente Freeman no perdió la vida, sufrió lesiones muy graves que dejaron su mano izquierda paralizada.

"Sufrí daños en los nervios y no han mejorado. No puedo moverla", explicó el año 2010 a la revista People.

