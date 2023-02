22 feb. 2023 - 11:00 hrs.

Durante su presentación en el Festival de Viña 2023, la colombiana Karol G (32), dedicó la canción principal de su nuevo álbum, "Me siento bonito", a su hermana Verónica Giraldo, ya que está pasando por un complicado momento en su salud mental.

La hermana mayor de la intérprete de "Bichota", que también es influencer, se le vio muy acongojada en sus historias de Instagram, plataforma que utilizó para contar cómo han sido los días posteriores al nacimiento de su primera hija, Sophia.

"Después de que tuve a Sophia no sé qué pasó en mi cuerpo, mente y corazón, y cada vez me sentía más aislada y me siento sola, sabiendo que lo tengo todo. No me siento bien, no me siento tranquila. En mi mente pasan muchas cosas", reveló Giraldo. "Me siento muy triste", añadió.

Verónica Giraldo hermana de la cantante #KarolG sufre de depresión post parto. pic.twitter.com/6rjZEExw9O — ROLANDO (@roliscontreras) February 21, 2023

Según reveló Karol G en la Quinta, su hermana estaría pasando por un cuadro de depresión posparto.

¿Qué es la depresión posparto?

Es común que posterior al parto las mujeres se sientan ansiosas, tristes, agobiadas o frustradas. En parte, esto se debe a la regulación hormonal por la que atraviesa su organismo.

“Esto se debe, sobre todo, al cambio en los niveles de progesterona”, explicó a UNICEF la Dra. Alison Stuebe, subespecialista en medicina materno-fetal y profesora de obstetricia y ginecología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte.

La depresión posparto no es cuento. ¡Existe y puede ser peligrosa! pic.twitter.com/x4oNcqDQu4 — Alberto Barradas (@Psicovivir) November 30, 2022

Estos periodos de melancolía no son extraños, pero deberían ser transitorios. Es cuando estos se sostienen por más de 2 u 8 semanas, es que se le conoce como depresión posparto, un trastorno que afecta a entre el 10 a 15% de las mujeres, según el Manual MSD.

La depresión posparto puede afectar a cualquier mujer después de dar a luz y desde Clínica Las Condes aclaran que tanto las hormonas, como factores psicosociales como genéticos. influyen en la condición.

Es por eso, cada vez se habla más de la depresión posparto en los hombres, quienes, si bien no sufren las alteraciones hormonales propias de la gestación, no son inmunes a los cambios asociados a la llegada de un bebé.

¿Cuáles son las causas de la depresión posparto y cómo hacerle frente?



[En este hilo te lo explicamos 👇] pic.twitter.com/UMbTAHhiU5 — Libertia Psicología (@LibertiaPsico) April 21, 2022

¿Cómo puedo saber si la tengo?

“Uno de los aspectos importantes de la depresión posparto es que no es solo un sentimiento de tristeza”, comentó la Dra. Stuebe.

Según el sitio de Clínica Las Condes, algunas de las señales a la que se debe estar atento, son:

Cansancio e irritabilidad. Tendencia a llorar más de lo habitual. Sensaciones de tristeza, desesperanza o desamparo. Falta de energía y motivación. Sentimientos de inutilidad y culpa. Cambios en el apetito, ya sea falta o exceso. Alteraciones en el sueño, ya sea por falta o exceso. Problemas de memoria y concentración. Pérdida de interés por aquellas actividades que antes producían satisfacción. Aislamiento de familiares o amigos. Manifestaciones físicas como dolor de cabeza, de pecho, palpitaciones o respiración agitada.

¡Buenos días! ☀️ Hoy es el Día Europeo de la Depresión, y para esta jornada hemos preparado una infografía sobre un tipo en concreto, la depresión posparto. Y recuerda que el personal sanitario está para ayudarte 👇 #tufarmaceuticoatulado pic.twitter.com/0AIoLckR3m — Micofvlc (@micofvlc) October 7, 2021

Es importante recordar que si identificas alguno de estos síntomas, tener depresión posparto no es tu culpa y se puede solucionar.

Para esto puedes acudir a la ayuda de un especialista, como un psiquiatra o psicólogo, para que recibas el apoyo que requieres según cada caso.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

