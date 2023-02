Se roban corazones: Estas son las razas de perros más bonitos

25 feb. 2023 - 09:00 hrs.

Si bien todos los perros son bonitos, incluidos los de raza y los quiltros, nadie escapa de su ternura. En todo caso, hay unos que tienen características físicas que los hacen ver como querubines peludos.

No es de sorprender que muchas de las razas de esta lista se han convertido de las más famosas y compartidas en las redes sociales.

Conoce cuáles son las razas más guapas:

Pomerania

Unsplash

Pequeñas y peludas motitas de pelo andante, es una forma de describir esta encantadora raza. Lo mejor es ver cómo su pelaje se mueve con el viento cuando corren con sus cortas patitas.

Es una raza cuyo pelaje puede ser de diferentes colores, e incluso se han utilizado para cruzar con perros más grandes, para crear otras versiones, como el pomsky. Esta es una raza muy cariñosa, ideal acompañante.

Comenzamos el año con Baloo

buscando noviecita pomerania y deseando mucha magia tuitera.



Si saben de alguna hembra buscando novio, me pueden contactar por aquí. 🦁📩 RT pic.twitter.com/7QI1wvv03U — María José Bustamante (@Putagoras) January 1, 2023

Samoyedo

Pixabay

Este perro es de los que resiste el frío invierno. Y es que con su tupido pelaje, es difícil que sienta frío en algún lado. Esta misma característica es la que los hace parecer encantadoras motas de algodón o nubes.

Pero también el pelaje hace que sean animales de gran mantenimiento, que deben ser regularmente cepillados porque pelechan mucho. Sin embargo, no solo se ven dulces, también lo son.

Husky siberiano

Unsplash

Son perros que han fascinado por su parecido con los lobos, y el increíble e intenso color de sus ojos, muchos de los cuales tienen diferente tonalidad.

Se trata de una mascota noble, protectora, "habladora", que buscará siempre de tu compañía y cariño.

He’s such a great Manager - I do all the work while he just watches.#husky #siberianhusky #huskylove pic.twitter.com/5NyFny33QT — Husky Obsessed (@HuskyObsessed) February 13, 2023

Chow Chow

Pixabay

A veces parecen más un peluche que un ser vivo. Esta raza, por su pelaje y rostro, se asemeja a un oso. Además, tiene otra característica impactante: su lengua es un color negro azulado.

Son perros tímidos, muy inteligentes, pero no los que tienen más paciencia para los niños.

Pug

Unsplash

Pequeños, tranquilos y con un rostro muy particular, los pug son animales muy adorables y cariñosos. Son ideales para quienes viven en un departamento, por su tamaño y las necesidades de ejercicio que tienen.

Pero es una raza que tiene muchos problemas respiratorios por la forma de la cabeza y del hocico. Estos empeoran con la edad, por lo que debes ser muy cuidadoso con ellos.

Shih tzu

Unsplash

Esta raza también es pequeña y simpática, y creció como los perros de compañía de la nobleza china. Su pelaje largo y sedoso, hizo que en la Asia antigua se les reconociera como pequeños leones.

Jersey Shih tzu on IG. I really need my own crew of these cuties. 😂 pic.twitter.com/sHkvLE7XJG — Chiara 🇨🇦 (@dancemonkey73) February 10, 2023

Galgo

Pixabay

Fue un perro que revolucionó a las redes sociales durante los peores meses de pandemia. Estos elegantes animales han sido referencia de moda.

Bulldog francés

Unsplash

Conocidos como 'frenchies' en las redes sociales, estas mascotas tienen mucha energía y personalidad. Sus orejas de murciélago los hacen muy llamativos y tiernos.

Pero además de tiernos, son canes activos que exigirán mucha de tu atención y que, incluso, competirán con otros miembros de la familia o mascotas para que les des tiempo solo a ellos.

Shiba inu

Pixabay

Esta raza de perros japoneses son desconfiados, pero muy cariñosos. Se relajan más con aquellos que pertenecen a su círculo cercano. Pueden demostrar mucha personalidad, pero son canes especialmente tiernos.

Varios de ellos se han vuelto virales, memes o gurus de internet, como Tofu Chan, por sus personalidades especiales y simpatía.

Todo sobre Mascotas