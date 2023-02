¿Cómo guardar los alimentos para que no se echen a perder mientras estás de vacaciones?

26 feb. 2023 - 11:00 hrs.

Quedan los últimos días de vacaciones y si los quieres disfrutar sin contratiempo, entonces revisa cuáles son las mejores recomendaciones para mantener los alimentos de tu casa sin que se descompongan, a pesar de tu ausencia.

Es que muchos prefieren deshacerse por completo de todo tipo de comida que quede dentro del refrigerador antes de un viaje, pero no en todos los casos es necesario. Especialmente porque, según comentó a Las Últimas Noticias la ingeniera en alimentos, Claudia Narbona, cualquier tipo de producto se puede congelar, si es que está apropiadamente almacenado.

Conoce cuál es el método que debes seguir para evitar que se eche a perder la comida mientras sales de la ciudad durante unos días.

¿Cómo debo guardar la comida?

Primero debes evaluar cuánto tiempo te irás, puesto que si es por un periodo corto, entonces no sería necesario utilizar el freezer y podrías dejar todo en el refrigerador.

Sin importar el compartimiento del electrodoméstico en el que lo almacenes, la profesora Narbona explica que lo más importante es evitar el contacto de los alimentos con el oxígeno.

"El oxígeno tiene efectos adversos en los alimentos: oxida la grasa y permite que algunos tipos de bacterias se puedan desarrollar", explicó la académica.

Es por esto que la principal sugerencia es utilizar contenedores herméticos, ya sea un pote o una bolsa plástica con algún tipo de sellado.

¿Cómo guardar distintos alimentos?

Si no te comiste todo el pan a la once, puedes colocarlo en una bolsa hermética, quitando todo el aire interior antes de cerrarla, para que así no pierda su humedad durante el periodo de congelado.

En el caso de las carnes, estás también deberían ir en bolsas plásticas, idealmente con un sellado hermético para evitar que se deteriore.

Por último, si tienes restos de frutas o verduras, las puedes pasar unos minutos por agua hirviendo y un posterior baño frío para eliminar cualquier bacteria.

