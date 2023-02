Llegó a bajar 65 kilos: Esta es la cirugía para perder peso a la que se sometió Pamela Leiva

Quedan un par de días para que comience el Festival de Viña 2023, y la ex chica reality, Pamela Leiva (40), será la primera en abrir la parrilla humorística del evento.

En este contexto, la comediante comentó en Mucho Gusto sobre su emoción y trabajo detrás de su llegada a la Quinta.

Su participación será en una noche en la que también se presentará Karol G, a quién ella idolatra, y en la que espera encantar al público con la rutina que tanto ha trabajado.

"Mi madre es mi inspiración, mi familia, mis amigos, lo que me pasa es fuente de inspiración. Porque lo que me pasa a mí, no es distinto a lo que le pasa a muchas mujeres de mi edad", comentó en una entrevista exclusiva con el periodista de Mega, Andrés Caniulef.

Una de sus experiencias fue una cirugía bariátrica en el año 2009, que le permitió bajar de 120 a 55 kilos.

Estas operaciones permiten perder peso, después de pasar años intentándolo a través de dietas y ejercicio.

En el caso de Leiva, la comediante se hizo una manga gástrica, un procedimiento en el que se remueve una porción del estómago para reducir su tamaño, y no sea más grande que un plátano.

