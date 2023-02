Llegaría para San Valentín: Tormenta solar impactaría a la Tierra después de enorme explosión en el Sol

La actividad solar continúa aumentando por estos días. Organismos encargados de monitorear la actividad del Sol detectaron explosiones solares de gran magnitud, cuyo material alcanzaría a la Tierra entre el 14 y 15 de febrero.

Según informaron desde Space Weather, sitio que monitorea diferentes actividades espaciales, el pasado sábado 11 de febrero ocurrió una enorme erupción solar.

Ubicada en la región activa 3217, esta llamarada fue catalogada como una erupción de clase X1.1, una de las más altas según la escala de radiación.

La enorme actividad fue observada por diferentes instrumentos astronómicos, los que dejaron en evidencia su potencia.

Absolutely insane! Yesterday's X1.1 class #SolarFlare was observed in high resolution by the NASA IRIS mission. IRIS observes with a small field-of-view, so catching the largest flares is rare. But just look at this, I haven't seen a flare observation this cool in a long time. ☀️ pic.twitter.com/FB6IR47ORt