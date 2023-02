¿Cómo detectar un posible cáncer de mama? Anita de la "Ley de Baltazar" podría tener la enfermedad en la teleserie

Los seguidores de "La Ley de Baltazar" están preocupados por la continuidad de la historia de Anita. Es que cuando todo por fin comenzaba a ir bien para la hija de Rosa, en los avances de la teleserie se dejó entrever un posible problema de salud.

"Oiga, sabe que la llamaba pa' contarle una cuestión, hacerle una pregunta. Es que sabe que me salió un poroto, como un 'porotito' en la pechuga", le dijo Anita a su madre por teléfono.

Inmediatamente, comenzaron las especulaciones en redes sociales, por la posibilidad de que este bulto sea a causa de un cáncer de mama.

Según explican desde el Servicio de Salud británico, la mayoría de los bultos que pueden aparecer en los senos no son cancerosos, pero ante la presencia de uno siempre debes acudir a un médico para confirmarlo.

Existen varios tipos de tumores benignos que se forman en las mamas.

Por un lado, entre el 50 y 60% de las mujeres es afectada por bultos fibroquísticos, según el Centro de Cáncer Stony Brook.

"El tejido mamario fibroso, las glándulas mamarias y los conductos reaccionan de forma exagerada a las hormonas normales producidas durante la ovulación, lo que provoca la aparición de bultos fibrosos y/o numerosos quistes múltiples de pequeño tamaño", explicaron en el sitio.

