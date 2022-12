Refuerzos de vacunas Covid son menos eficientes contra nuevos linajes de Ómicron, según nuevo estudio

Una nueva investigación científica, publicada en la revista Nature, reveló que los esfuerzos de las autoridades estadounidenses no serían suficientes para contrarrestar a las nuevas variantes del coronavirus.

Según este nuevo trabajo, los sublinajes de Ómicron, BQ.1.1 y XBB.1, considerados dominantes en el país norteamericano, son capaces de escapar a la inmunidad entregada por la vacunación bivalente aprobada por las autoridades sanitarias del país.

En agosto de este año, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó la aplicación de un refuerzo bivalente de las vacunas contra el coronavirus, en un esfuerzo por proteger a la población de las dos variantes de Ómicron dominantes en aquella época, BA.4 y BA.5.

"Las vacunas bivalentes contra la Covid-19 incluyen un componente de la cepa original del virus para proporcionar una amplia protección y un componente de la variante Ómicron", explicaron desde el sitio oficial de la institución.

La FDA permitió la aplicación de la reformulación de la vacuna Moderna en personas de 6 años o más, y la nueva inyección de Pfizer-BioNTech en quienes tuvieran 5 años o más.

En esta ocasión, los investigadores corroboraron que la función original de los refuerzos sí se cumple. Estas vacunas entregan protección contra la subvariante BA.5, pero son los nuevos sublinajes los que escaparían de sus efectos.

Ante las infecciones con BQ.1.1, los investigadores evidenciaron que las vacunas no presentan la misma respuesta inmune y la cantidad de anticuerpos medidos es cuatro veces inferior a los detectados en BA.5.

The bivalent booster vs the BQ.1.1 variant

There have been 7 lab study preprint reports, 4 with live virus, assessing level of neutralizing antibodies for the bivalent vs original booster. Fortuitously, they converge on a 5-10 fold increase. Another reason to get a booster. pic.twitter.com/GMFuWTLqfA