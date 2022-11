Astrónomos chilenos buscan observar el lado oculto del universo

15 nov. 2022 - 19:00 hrs.

Un equipo multinacional de astrónomos de universidades nacionales e internacionales trabajan en un innovador sistema de observación que permitirá poder adquirir detalles de una zona en el universo que, hasta ahora, no se podía apreciar lo suficiente como para conocer sus características.

Liderados por una joven astrónoma chilena, Antonia Fernández (26 años) de la U. de Chile y estudiante de doctorado de la Swinburne University of Technology; el doctor Sebastián López; Nicolás Tejos de la Universidad Católica de Valparaíso; y Andrea Afruni de la U. de Chile, entre otros, publicaron los resultados de su trabajo en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

¿Cuál es el lado oculto del universo?

Imagen de referencia galaxia en espiral M51. Créditos: X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical: Detlef Hartmann; Infrared: NASA/JPL-Caltech

Con el trabajo de los investigadores se podrán conocer nuevos detalles de una de las pociones del universo más interesantes, pero menos observables: el medio circumgaláctico de las galaxias.

Cada galaxia está rodeada por este medio, compuesto primordialmente por gas, que actúa como una reserva que alimenta la formación de estrellas dentro de cada cúmulo. Pero este medio también se alimenta de los gases liberados por las explosiones de supernovas, cuando un astro llega al fin de su vida al interior de una galaxia.

¿Qué sabemos del importante medio que rodea a las #galaxias y que influye en su evolución? Se llama el medio circumgaláctico (CGM) y de eso nos cuenta @ntejos de @astrofisicaMAS y @FisicaPUCV, en una nueva versión de #NuestraInvestigaciónMAShttps://t.co/VoynIzdLW3 pic.twitter.com/GjJqFIhsUP — MAS (@astrofisicaMAS) September 6, 2018

Este medio convive en un constante ciclo y es el que compone, explica y define "la morfología, el crecimiento y la composición química de una galaxia", explicaron desde la Swinburne University of Technology.

"Es muy difícil investigar estas zonas porque emiten muy poca luz, pero hacerlo es clave, ya que ahí se producen procesos que influyen en la formación de galaxias", detalló la investigadora principal de la nueva publicación, Antonia Fernández.

Detalle de la galaxia investigada por los astrónomos. Créditos: Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile,

Pero gracias al nuevo método de observación, que utiliza los datos del Telescopio MUSE, en el Observatorio Paranal, la astronomía consiguió "una mejor observación de la zona completa de una galaxia individual", detalló.

"Nuestro objetivo es aplicar esta misma técnica a distintos tipos de galaxias para así obtener una idea integral sobre el rol del Medio Circumgaláctico", puntualizó el doctor Sebastián López, líder de ARCTOMO, académico del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile.

