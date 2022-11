Estaba escondido en la "región fantasma": Astrónomos descubren colosal objeto extragaláctico

Utilizando datos del telescopio VISTA, ubicado en el Observatorio Paranal, en Chile, y operado por el observatorio Europeo del Sur, un equipo de astrónomos consiguió descubrir un misterioso objeto masivo ubicado fuera de la galaxia.

Este colosal descubrimiento, se encontraba escondido de la vista de los instrumentos habituales debido a que estaba dentro de la zona vacía o de evitamiento, también llamada la "región fantasma".

Ubicado a unos 3 mil millones de años luz de la Tierra, este sospechoso objeto sería, según las teorías de los expertos, un cúmulo de galaxias. Estos masivos cuerpos corresponden a un gran variedad de cúmulos de estrellas que se mantienen conectados por un centro de gravedad compartido.

Cada agrupación galáctica puede tener un diferente tamaño y masividad. Algunas solo cuentan con un par de cuerpos, mientras que otras pueden tener cientos de galaxias compartiendo un centro de gravedad.

Por el momento, los científicos encontraron evidencia que este objeto está compuesto, al menos, de 58 galaxias unidas.

