¿Te preocupa tener papada? Así es cómo te puede afectar el uso de tu celular

Sin importar qué tanto te cuides, eventualmente todo el mundo tendrá papada. Es que este término se utiliza para describir cuando cuelga la piel del cuello bajo la mandíbula, resultado del envejecimiento y la pérdida de elasticidad tanto de la piel como de la musculatura de la zona.

Antecedentes familiares y situación ambiental determinarán qué tan prominente se podría presentar la papada cuando esta llegue.

Algunas de las cosas que puedes evitar para prevenir la aparición temprana de la papada, es la exposición al sol y el consumo de cigarros, ya que tanto los rayos ultravioleta como la nicotina y los químicos de los cigarrillos pueden dañar la producción de colágeno en la piel, disminuyendo su elasticidad.

Pero el fenómeno del uso continuo de celulares y computadores también podría influir, según han reportado los expertos.

Son varios los cambios de postura que han provocado estas tecnologías, ya que muchos terminan encorvados mientras revisan sus celulares.

Además de dañar el sistema músculo-esquelético, esta postura, bautizada por los anglohablantes como "tech neck", podría promover la flacidez en la piel.

What tech neck syndrome is and symptoms pic.twitter.com/zpdKTLtuu9