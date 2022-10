"Efecto autodestructor": Esta es la nueva teoría que explica por qué se habría acabado la vida en Marte

A partir de un modelo de clima marciano, un nuevo estudio sugiere que las bacterias que se encontraban en el planeta Marte habrían sido las responsables de la extinción de cualquier forma de vida en el lugar.

Específicamente, la interacción de microbios primitivos con la atmósfera habría desencadenado un proceso que podría ser comparado con el "efecto invernadero" terrestre.

Hace unos 3,7 mil millones de años atrás, mientras en la Tierra se comenzaban a asomar las primeras formas de vida primitiva en los océanos primordiales, en Marte existía una atmósfera rica en dióxido de carbono.

"En esa época, Marte habría sido relativamente húmedo y tibio, entre unos 10 y 20 grados Celsius", explicó a Space.com el autor principal del trabajo, el astrobiólogo Boris Sauterey, del Institut de Biologie de l’Ecole Normale Supérieure (IBENS) en París.

"Tenía agua líquida en forma de ríos, lagos y quizás océanos en su superficie. Pero su atmósfera era bastante diferente a la de la Tierra. Era densa, pero rica en dióxido de carbono e hidrógeno, los que actuaban como potentes gases de calentamiento", añadió el autor.

Es que al estar Marte más alejado del Sol, es naturalmente más frío que la Tierra, por lo que para sostener vida, el planeta debía encontrar otros mecanismos para aumentar la temperatura.

