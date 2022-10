Krzywy Las: Estas son algunas teorías de los expertos para el misterioso "Bosque Torcido" de Polonia

En el noroeste de Polonia, en el poblado de Nowe Czarnowo se encuentra uno de los principales misterios de la naturaleza, el "Bosque Torcido". En polaco se le llama Krzywy Las, y es un nombre bastante descriptivo, ya que en este lugar se encuentra un bosque en que los árboles crecieron con una extraña curvatura.

Son cerca de 400 pinos, de forma idéntica, cuyos troncos están curvos en la base, muy parecidos a un garfio o un signo de pregunta. Se desconoce la causa exacta detrás de la misteriosa formación, pero se han levantado una serie de teorías al respecto.

El profesor de ciencias de las plantas y arquitectura del paisaje en la Universidad de Maryland, Gary Coleman, explicó en abril de 2022 a The Washington Post que este sería el resultado de una "clásica respuesta gravitacional".

Por lo general, las plantas interactúan con la gravedad y crecen en contra de esta fuerza y hacia la luz del sol, pero, por alguna razón, durante los primeros años de vida de estas plantas, crecieron de manera horizontal.

"Siempre que el tallo esté horizontal a la gravedad, la planta tiene un mecanismo por el que puede reorientarse", añadió el académico.

Para el profesor, este crecimiento anormal pudo haber ocurrido por un potente evento natural, como una "tormenta localizada".

There is a forrest called the crooked forrest in Poland. It gets it's name because there is around 400 pine trees that have grown at a 90 degree angle pic.twitter.com/9UZxL1CJHG