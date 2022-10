¿Estás encorvado frente al computador todo el día? Estos ejercicios ayudarán a tu postura

Si estás leyendo esto, recuerda enderezar la espalda. Si inmediatamente reaccionaste a esta frase, entonces esta es la nota ideal para ti.

Cuando pasas largas horas de tu día sentado frente al computador, inevitablemente caerás en vicios y no siempre te posicionarás de la mejor manera para tu cuerpo. Puede que tengas la espalda encorvada o los pies mal posicionados, y aunque parezca inocuo, esto podría afectarte a largo plazo.

"Si pasas la mayor parte del día en posiciones que comprometen tu postura, vamos a empezar a sentir sus efectos", explicó a la revista Shape, Maggie Umberger, especialista en movilidad y entrenadora personal.

Es que mientras menos ocupas ciertos grupos musculares, estos se debilitan o atrofian.

"Una mala postura puede hacer que ciertos músculos se debiliten y que otros se utilicen en exceso, provocando desequilibrios musculares", agregó el entrenador personal, Franco Calabrese.

Pero así como se pueden dañar, con un buen trabajo estos efectos se pueden contrarrestar. Conoce cuáles son algunos de los ejercicios que puedes realizar para mejorar tu postura.

Esta rutina, preparada por los entrenadores Doug Holt y Natalie Miller, busca fortalecer el tren superior, especialmente los músculos que permiten rotar hacia atrás los hombros, además de liberar la tensión en los músculos del pecho que acentúa la curvatura de los hombros.

Este movimiento requiere que comiences apoyado en cuatro puntos en el suelo: rodillas y manos. Con una mancuerna liviana o un elástico usarás unos de tus brazos y lo elevarás en diagonal hasta alcanzar la altura de los hombros o un ángulo de 45°.

Para hacer una plancha lateral debes elevar las caderas mientras mantienes apoyados los pies y una de las manos en el piso. Debes preocuparte de mantener las caderas alineadas, una sobre otra, y que tu cuerpo forme una línea recta.

Este ejercicio, diseñado para fortalecer tu abdomen junto al tren superior, puede ser modificado para poder tener una mejor ejecución. Puedes comenzar apoyando el antebrazo en el piso o una de las manos. Si es que no logras mantener el equilibrio en los pies, puedes comenzar apoyando una rodilla.

Neck pain: A simple flexion neck exercise rightly done, can make a difference for chronic neck pain. Note: patients having radiating pain going in arm should consult a Doctor. #Neckpain pic.twitter.com/BZt6pMxXEb