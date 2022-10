Esto es lo que pasa con tu cuerpo cuando tomas café con el estómago vacío

12 oct. 2022 - 08:00 hrs.

El café no es desayuno. No importa cómo lo quieras justificar, pero solo tomar una taza de café por las mañanas no puede ser considerado una "comida", ya que su aporte nutricional y calórico es ínfimo.

Si bien esta bebida te ayudará a despertar, su consumo no es completamente inocuo y podría desencadenar desagradables efectos secundarios, según aseguran algunos expertos.

¿Qué pasa con mi cuerpo?

Por lo general, los expertos explican que el café produce los mismos efectos positivos tanto cuando lo consumes con el estómago vacío como cuando has comido con anterioridad.

Algunos reportes indican que con el estómago vacío, el café podría aumentar la irritación y malestar en el órgano. Pero por el momento, no existen suficientes reportes como para garantizar que todas las personas sufrirán estos efectos secundarios, por lo que los expertos recomiendan que solo quienes presenten las molestias lo deberían evitar.

Pero desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, explican que esta bebida estimulante podría aumentar los síntomas de ansiedad en algunas personas.

El principal componente, la cafeína, tarda aproximadamente unos 45 minutos en ser absorbida. Esto depende mayoritariamente de factores genéticos, pero también está involucrada la comida, ya que se podría acelerar la velocidad en la que es procesada.

Es por esto que, para quienes son más sensibles a este compuesto, beberla con comida en el estómago, podría desencadenar síntomas muy similares a los de la ansiedad.

