Dismorfia: Así es el trastorno mental que sufrió Chloë Grace Moretz tras burlas en redes por "horroroso" meme

La actriz Chloë Grace Moretz confesó en una entrevista el haber sufrido una crisis emocional y psicológica después de que circulara en redes sociales un meme en el que se burlaban de su apariencia física.

Se trata de una imagen en la que se ve a la joven caminando con una caja de pizza. La fotografía está intervenida para que su torso se vea corto y sus piernas largas, situación que fue replicada por la famosa serie animada estadounidense "Family Guy" ("Padre de Familia", en español).

¿Qué dijo la actriz?

El "horroroso" meme, como fue descrito por la actriz en la entrevista, la afectó mucho durante el periodo más álgido de circulación en redes sociales e incluso afectó en cómo se comportaba y sentía.

"Me ponía muy ansiosa cuando me fotografiaban. Mi ritmo cardíaco aumentaba y me hiperventilaba", explicó.

Chloë confesó que hasta hoy la imagen le afecta de sobremanera y ha demostrado ser algo "muy difícil de superar".

"Me quitó una capa de algo que solía disfrutar, que era arreglarme e ir a una alfombra y tomarme una foto. Me volvió una persona muy acomplejada. Y creo que la dismorfia corporal -con la que todos lidiamos en este mundo- es extrapolada por redes sociales.", detalló Moretz.

¿Qué es la dismorfia?

El trastorno de dismorfia corporal es una condición que afecta la salud mental de las personas, principalmente a mujeres adolescentes y adultas.

Se caracteriza por ser un trastorno ansioso, con el que las personas tienen pensamientos obsesivos por una o más partes de cuerpo o rostro, los que perciben como un defecto.

Esto no significa que quienes la sufren sean simplemente vanidosos. Es un trastorno con el que los pensamientos negativos en torno al cuerpo pueden ser muy abrumadores, incontrolables y pueden afectar de sobremanera cómo se desenvuelven en la vida diaria.

Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins explican que son una serie de factores ambientales, biológicos y psicológicos los que pueden desencadenar el desorden, pero el haber sufrido de bullying o recibido burlas podría crear miedo al ridículo y la sensación de que no son suficientes.

¿Cómo puedo saber si lo tengo?

Las personas con dismorfia suelen estar constantemente preocupados por un punto específico del cuerpo, más que en su totalidad. Según el sitio WebMD, algunas de las partes corporales más comunes, considerados "desperfectas" por estos pacientes, son:

Piel (por cicatrices, acné o arrugas).

Cabello y vello corporal.

Rasgos faciales (es muy común que se preocupen por la forma y tamaño de un rasgo, principalmente la nariz).

Peso corporal.

Tamaño de músculos, muslos, pechos, pene y trasero.

Por lo general, estas preocupaciones producen rituales o comportamientos compulsivos que podrían advertir que una persona sufre de dismorfia.

Según la Fundación Mind, de Reino Unido, algunos de estos hábitos son:

Espejos: revisar constantemente la apariencia o evitar ver cómo se luce constantemente. Usar mucho maquillaje para esconder la zona que preocupa. Evitar las salidas, reuniones sociales o de trabajo para que otras personas no vean su apariencia. Cambiar tu postura o elegir ropa más grande para esconder cómo se ve. Preguntar constantemente si la parte del cuerpo que consideran un defecto es muy obvia o notoria. Compararse constantemente con otras personas. Editar de sobremanera las fotografías. Realizar ejercicio de manera obsesiva o solo concentrarse en rutinas para esa zona específica. Buscar cirugías estéticas para remover o modificar lo que tanto le molesta.

Es importante reconocer estos comportamientos, porque muchas veces los entendemos como actitudes normales, aprendidas durante generaciones, que en realidad podrían afectar de sobre manera nuestra salud mental, vida en pareja o laboral.

La dismorfia podría ser tratada a partir de psicoterapia o incluso con ciertos fármacos, siempre dependiendo de las indicaciones médicas.

