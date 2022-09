Dolor de cabeza y mareos: Estos son algunos de los efectos secundarios de la melatonina

La melatonina es una hormona que produce naturalmente el organismo y que forma parte del proceso en que requiere entrar el cuerpo para que te quedes dormido. Con el alza de los trastornos del sueño en niños y adultos, especialmente tras la pandemia, la industria farmacéutica comenzó a promover el uso de suplementos formulados a partir de esta hormona para promover el buen dormir.

Actualmente para poder comprar cápsulas de melatonina no es necesario contar con una receta médica y se pueden conseguir fácilmente para tratar problemas como el insomnio.

Pero su fácil acceso no garantiza su seguridad.

"La percepción de la melatonina como algo natural puede crear una falsa sensación de seguridad, lo que significa que la gente acaba tomándola incorrectamente como una pastilla para dormir", explicó a Very Well Heatlh Ruby Deubry, farmaceuta estadounidense.

De hecho, no existen muchos estudios que respalden todos los beneficios para el buen dormir. De hecho, según las guías prácticas de la Academia Americana de Medicina del Sueño (2017) y el Colegio Americano de Médicos (2016), la evidencia es tan insuficiente que no hay seguridad que se pueda recetar su uso para tratar el insomnio crónico, por ejemplo.

Estoy en contra del uso alegre de la melatonina. Si hay un problema del sueño, hay que revisar la causa subyacente, no ir a la farmacia a comprar la primera gomita de melatonina qué se encuentre. No es así de sencillo. La melatonina no es inocua, también tiene efectos adversos