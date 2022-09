"Me asusté": Este es el tipo de cáncer que sufrió Margot Kahl

15 sept. 2022 - 11:05 hrs.

Margot Kahl, quien alguna vez fue uno de los rostros más reconocidos de la televisión chilena, volverá, tras 20 años de ausencia, a TVN. En un programa del canal estatal, la comunicadora reveló a Eduardo Fuentes detalles de su vida privada.

Así fue como recordó el diagnóstico de cáncer que la afectó hace unos años.

"Me autodiagnostiqué", confesó la ingeniera comercial, quién se preocupó cuando sintió una masa abultada en la espalda.

"Me tomé una foto, me metí a Internet, comparé con las fotos que había y pedí hora al dermatólogo. Le dije que no sabía lo que podía ser, y él me mandó hacer una biopsia y salió el resultado", recordó.

Así fue como su cáncer de piel fue detectado y tras una cirugía se removió la masa.

"En algún minuto me asusté un poquito, sobre todo antes de que me dieran el diagnóstico", contó. Pero ahora, la comunicadora solo quedó sin poder tomar sol y "la cicatriz y los ocho puntos que tengo en el hombro, la verdad no pasó más allá, y lo agradezco".

¿Cómo puedo saber si tengo cáncer de piel?

El cáncer de piel es la enfermedad que ocurre con el crecimiento descontrolado de células en la epidermis, la capa más externa de la piel. Este puede ser gatillado por la exposición a las luces ultravioleta del sol o las que se usan en las camas de bronceado.

Existen una gran variedad de tipos de cáncer de piel, los que se diferencian según las células de la piel que tienen el crecimiento descontrolado, pero se suelen agrupar en cánceres tipo melanoma y no melanoma.

Los diferentes tipos producirán tumores con distintas características. Si bien, no es necesario reconocer específicamente cada uno, es importante notar cualquier preocupante diferencia en la piel y consultar con los especialistas a tiempo.

Desde los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), explican que se debe estar atento a todos los cambios que pueda presentar la piel y los lunares.

En el caso de las manchas en la piel, se debe consultar a un médico si es que hay un cambio en el tamaño, la forma de los bordes o el color.

Si es que se trata de un cáncer de piel no melanoma, desde el Servicio de Salud británico explican que estos suelen comenzar como una mancha descolorida o un bulto que persiste o empeora durante los siguientes meses.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

