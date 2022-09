¿Qué es la dieta flexitariana? Estos son los beneficios por los que cada vez gana más adeptos

10 sept. 2022 - 13:00 hrs.

Actualmente, existe todo un debate respecto a qué dieta es más saludable, si una carnívora o aquellas buscan evitar el consumo de alimentos de origen animal, ya sea vegetariana o vegana.

Sin embargo, existe una tercera alternativa que gana cada vez más adeptos en varios países del mundo. Se trata de la dieta flexitariana, ideal para quienes buscan llevar una alimentación basada en vegetales, por razones de salud, por argumentos medioambientales o de protección animal.

¿En qué consiste la dieta flexitariana?

Según la dentista-nutricionista española, Sonia Ruiz, la denominación Flexitariana es el resultado de combinar la palabra "flexible" con "vegetariana". En la práctica, sería una dieta basada en comer vegetales, frutas, huevos, lácteos y legumbres, pero también se puede ingerir carne u otros productos de origen animal en ocasiones.

En este sentido, según señaló al portal SabervivirTV, esta tendencia está en auge, ya que cada vez hay mayor concientización y, en consecuencia, rechazo a la explotación animal masiva y al impacto ambiental que genera la producción de ciertos alimentos.

Consultada sobre las diferencias con las otras opciones, Ruiz indicó que en el caso del veganismo esto "no es solo una dieta, también es una filosofía de vida (máximo respeto animal y ambiental) que incluye también la exclusión de prendas con tejidos de origen animal (botas de piel, chaquetas de cuero...)".

De todas formas, el flexitariano no siente culpa cuando, por ejemplo, come carne en reuniones sociales, algo que nunca haría un vegetariano. Su bajo consumo de carne se debe a una cuestión de salud, pero no supone una transgresión en su vida cuando la consumo.

Eso sí, esto no quiere decir que no presenten atención al origen de los alimentos, por el contrario: prefieren vegetales de agricultura ecológica o elegir productos de pesca sostenible. Además, se esfuerzan por comer sano, por lo que rechazan las harinas refinadas y huyen de las comidas ultraprocesadas.

¿Cuáles son sus beneficios?

La Dra. Ruiz enfatiza en que a la hora de optar por una dieta y de reducir algún alimento, lo más recomendable es guiarse por un profesional, para evitar la carencia de nutrientes. Dentro de las ventajas que puede conllevar el flexitarianismo, destaca los siguientes beneficios:

Tiene efecto cardioprotector porque es pobre en grasas saturadas y rica en ácidos grasos omega-3.

porque es pobre en grasas saturadas y rica en ácidos grasos omega-3. Su aporte en fibra, antioxidantes, hidratos de carbono complejos preferiblemente integrales, vitaminas y minerales, ayuda a prevenir diferentes patologías crónicas y reduce el riesgo de tumores como el de colon.

hidratos de carbono complejos preferiblemente integrales, vitaminas y minerales, ayuda a prevenir diferentes patologías crónicas y reduce el riesgo de tumores como el de colon. Tiene una gran ventaja frente a la dieta vegana, puesto que la ingesta esporádica de pescados y carnes aporta vitaminas que siendo vegano es muy posible presentar un déficit.

