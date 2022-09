Esta es la razón por la que deberías limpiar tu parrilla con una cebolla, según los expertos

06 sept. 2022 - 16:00 hrs.

Se acerca la temporada en la que las parrillas de Chile no se apagarán por, al menos, cuatro días. Es que durante Fiestas Patrias no puede faltar un asado, incluso si es que no comes carne.

Las festividades no deberían ser excusa para dejar de lado la limpieza y el cuidado de las parrillas. Por eso, si es que no la has lavado desde la última vez que la ocupaste, estos días son ideales para darle una limpieza profunda, en la que remuevas hasta la última gota de grasa que pueda haber quedado pegada.

Durante Fiestas Patrias, nadie va a querer dedicar mucho tiempo a la limpieza de la parrilla, todos los días, entre cada uso, es por esto que muchos expertos recomiendan simplemente usar uuna cebolla.

¿Por qué funcionan las cebollas?

Pixabay

Este truco no es ni nuevo ni desconocido, de hecho, probablemente, lo has utilizado más de una vez, ya que además de efectivo, también es sencillo, rápido y barato.

Para poder limpiar la parrilla con una cebolla es necesario, antes que nada, encender el fuego, ya sea carbón o gas. Una vez que se caliente la superficie en que va la carne, puedes pasar una cebolla cortada por la mitad, con un trinche o unas pinzas para que no te quemes.

Otra opción es pelar la cebolla, cortar uno de los extremos y escobillar la superficie con la mano.

#TipParrillero usen la cebolla entera para limpiar la parrilla 🧅 Tendrán mejor agarre, se corta fácilmente la parte que se ensució y pueden aprovechar la cebolla para una salsita 🔥 #ElFuegoNosUne #SoyParrilleroMX pic.twitter.com/m4OXJbXExZ — Sociedad Mexicana de Parrilleros (@soyparrilleromx) August 17, 2020

"Los jugos de la cebolla se liberarán y producirán vapor para eliminar los trozos y los restos carbonizados", detalló Megan Day, chef y maestra parrillera a Today.

De esta manera, los restos de carne del día anterior, e incluso el olor a carne, podría disminuir.

"Las cebollas son ácidas y recogerán la grasa que quede, así como cualquier pequeña mota de suciedad y carbón", contó a la revista gastronómica Delish el maestro parrillero, Dan Cooper.

