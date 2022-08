Música espacial: Estos serían los asombrosos sonidos que tendría el universo si fueran notas según la NASA

En julio de este año, astrónomos y fanáticos de la investigación espacial vivieron uno de los momentos más emocionantes, cuando la NASA, junto a las agencias espaciales de Europa y Canadá, liberaron las imágenes en alta resolución de los cuerpos estelares más lejanos captados a la fecha.

Fueron 4 objetos, entre galaxias, nebulosas y planetas, los capturados por una de las piezas de tecnología más cara y de mayor resolución en la historia de la investigación espacial.

