No solo daña el bolsillo: Esta es la razón por la que no deberías tomar alcohol en Fiestas Patrias, según expertos

29 ag. 2022 - 15:00 hrs.

Los precios elevados que vaticinan para las próximas Fiestas Patrias no serán el único incentivo para disminuir el consumo de alcohol durante las celebraciones. Es que esta bebida podría causar daños en el cerebro, sin importar la cantidad que tomes.

La mayoría de las advertencias sobre las bebidas alcohólicas son para quienes beben grandes volúmenes. Los efectos pueden ser muy evidentes, cuando se trata de enfermedades asociadas, como la cirrosis u otros problemas en el hígado.

Las altas dosis de estas bebidas también han demostrado afectar las diferentes estructuras del cerebro, de hecho, el alcohol sería responsable de un envejecimiento acelerado del órgano en los consumidores excesivos crónicos.

¿Cuánto puedo tomar para que sea bueno?

A pesar de que diferentes organizaciones responsables de mantener la salud de las personas, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), han definido una cantidad de alcohol que se puede tomar para disminuir los riesgos, algunos expertos están completamente en desacuerdo con esta indicación.

Especialmente después de que en 2021 se publicó un metaanálisis en el que se concluyó que el alcohol, sin importar la dosis, cantidad o frecuencia con que se tome, daña de manera casi irreparable el cerebro.

"No hay un umbral de daño en la bebida: cualquier cantidad de alcohol es mala. Todo el cerebro se ve afectado, no solo zonas específicas, como se pensaba anteriormente", explicó a The Guardian, Anya Topiwala, profesora de la Universidad de Oxford.

Según sus resultados, estas bebidas dañan las estructuras de la materia blanca y gris del encéfalo. Esto significa que va desde las capas más externas hasta las más profundas del órgano.

El cerebro humano como nunca lo viste



De macro a micro: materia gris, materia blanca, estructuras del cerebro interno.



Los efectos se podrían notar con las cantidades más moderadas, en individuos que toman entre una y dos unidades al día, y estos crecen de manera exponencial mientras más bebas.

"[El daño] no es lineal", explicó Gideon Nave, uno de los autores y académico de la Universidad de Pennsylvania. "Empeora mientras más tomes", añadió.

Como una forma de ejemplificar el alcance de sus resultados, los expertos compararon las secuelas del alcohol con el proceso natural de envejecimiento.

Si es que una persona aumenta su consumo de cero a una unidad de alcohol diario, el daño es equivalente a 6 meses de perdida de capacidad por edad. Pero si luego la cantidad se eleva a cuatro, entonces los efectos son similares a los que se detectan en 10 años.

Para los expertos, esta publicación pone en perspectiva la idea de que por tomar bebidas alcohólicas de vez en cuando, o en pocas cantidades, estaría libres de problemas.

