Los desechos humanos llegaron hasta Marte: Este es el inesperado hallazgo que captó el rover Perseverance

El vehículo de la NASA, Perseverance,continúa haciendo grandes descubrimientos en Marte, planeta en el cual aterrizó durante febrero de 2021 en busca de vida microbiana. Gracias a su trabajo, se ha recolectado muestras de suelo, tomado fotografías del entorno marciano y grabado horas de audio.

Sin embargo, uno de sus hallazgos más recientes destaca por su particularidad. Mediante la cuenta de Twitter del rover, administrada por la agencia espacial, se publicó una imagen que muestra un inusual objeto pegado entre dos rocas.

Para sorpresa de los expertos, lo que aparece en la fotografía tomada durante el lunes 13 de junio, se trataría de un desecho de procedencia terrestre, el cual fue encontrada a cerca de dos kilómetros de donde aterrizó el Perseverance. Pero, ¿cómo llegó ahí?

En la descripción del post, explicaron qué es realmente esta especie de basura marciana, muy parecida al papel aluminio. "Mi equipo ha detectado algo inesperado: es un trozo de una manta térmica que creen que puede provenir de mi etapa de descenso, la mochila propulsora impulsada por un cohete que me hizo descender el día del aterrizaje en 2021", se lee en el mensaje.

Este tipo de material suele utilizarse en la construcción de naves espaciales por sus cualidades térmicas. En este caso fue fundamental para regular la temperatura en el proceso de entrada, descenso y aterrizaje en la superficie de Marte, considerando el clima extremo del "planeta rojo".

De hecho, el equipo aprovechó de entregar más detalles de este proceso, en que especialistas se encargan de "vestir" a las naves: "Piensa en ellas como modistas de naves espaciales. Trabajan con máquinas de coser y otras herramientas para unir estos materiales únicos", explicaron.

En este sentido, la NASA reconoció su sorpresa al hallar este elemento y destacó que estuviera tan lejos del punto de descenso del rover. "¿Esta pieza llegó hasta este lugar poco después de mi aterrizaje o fue arrastrada por el viento?", fue la incógnita que dejó en otro tuit.

My team has spotted something unexpected: It’s a piece of a thermal blanket that they think may have come from my descent stage, the rocket-powered jet pack that set me down on landing day back in 2021. pic.twitter.com/O4rIaEABLu

That shiny bit of foil is part of a thermal blanket – a material used to control temperatures. It’s a surprise finding this here: My descent stage crashed about 2 km away. Did this piece land here after that, or was it blown here by the wind? pic.twitter.com/uVx3VdYfi8