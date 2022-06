Síndrome de Ramsay Hunt: Esta es la enfermedad que causó la parálisis facial de Justin Bieber

10 jun. 2022 - 22:00 hrs.

El cantante canadiense Justin Bieber (28) confesó, a través de un video en su cuenta de Instagram, que sufre de una parálisis facial provocada por el Síndrome de Ramsay Hunt.

Hace solo unos días, el artista canceló los conciertos programados para el 7 y 8 de junio en Canadá, por causa de lo que se comunicó, en ese momento, como "una enfermedad no relacionada con el Covid-19".

Ante las molestias de su fanaticada, el artista subió un video en el que muestra la parálisis facial que sufre en el lado derecho de su rostro.

"Este ojo no parpadea, no puedo sonreír con este lado de mi cara, esta fosa nasal simplemente no se mueve", explicó.

¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt?

Esta enfermedad ocurre por la infección del virus varicela-zóster a uno de los nervios de la cabeza. Esto produce un raro desorden neurológico que deriva, principalmente, en la parálisis facial.

El virus asociado a esta enfermedad es el mismo que resulta en los casos de varicela o herpes zóster, solo que al afectar el nervio facial cercano al oído interno, se presenta una enfermedad completamente diferente.

¿Cuáles son los síntomas?

Según el sitio web de Enfermedades Raras, las manifestaciones de esta enfermedad pueden variar en cada caso, pero lo más recurrente es la parálisis facial. Este síntoma hace que los músculos del rostro se vuelvan débiles o sufran rigidez, afectando la habilidad de los individuos para sonreír, parpadear o mover la frente.

En el mismo sitio describen que otros síntomas que se pueden presentar son:

Una erupción que afecta el oído.

Presencia de ampollas en la boca, paladar, parte superior de la garganta y oreja.

Timbre en los oídos (tinnitus).

Dolor en los oídos que se puede extender al cuello.

Pérdida de la audición neurosensorial, que en algunos casos podría ser permanente.

Hiperacusia, o la sensación de que los sonidos son más fuerte de lo que realmente son.

Náuseas y vómitos.

Vértigo.

En casos más extraños puede haber pérdida del gusto, boca seca u ojos secos.

En caso de que sea diagnosticado, se debe seguir un tratamiento con antivirales para contener la infección. Luego, dependiendo de la gravedad de las otras manifestaciones, se establecerá el curso de la terapia.

Justin Bieber, por ejemplo, informó que se encuentra en terapia para poder recuperar parte de la movilidad de su rostro.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Salud

Todo sobre Justin Bieber