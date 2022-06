Personas con alergias alimentarias tienen menos probabilidades de infectarse con Covid, según un nuevo estudio

01 jun. 2022 - 22:00 hrs.

Un nuevo estudio financiado por los NIH (Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos) determinó que aquellas personas que sufren de alergias alimentarias tienen menos probabilidades de contagiarse con el SARS-CoV-2, virus responsable del coronavirus.

Según la nueva investigación, las personas con esta intolerancia tienen un 50% menos de probabilidades de tener la infección, comparado con las personas con eczema o rinitis alérgica.

Los resultados se obtuvieron luego de que un grupo de investigadores analizara los datos de más de 4 mil personas residentes en 1.400 hogares de 12 ciudades diferentes de Estados Unidos. El trabajo se basó en la información médica entregada por los mismos participantes.

¿Por qué la alergia tiene menos probabilidad?

Específicamente, esta publicación no trató de resolver la causa particular para esta relación, sino que solo conocer si es que existe una conexión entre la comorbilidad y la infección, aunque no por eso no existen teorías al respecto.

El equipo de científicos detrás de esta publicación especula que el tipo de inflamación causada por estas reacciones alérgicas podrían reducir la presencia de la proteína ACE2, que actúa como receptor del SARS-CoV-2 en las vías aéreas.

Ante la poca presencia de la ACE2, las probabilidades de que el virus realmente se aloje en el organismo disminuye.

¿Qué aumenta las posibilidades de enfermarme?

Asimismo, como la alergia alimentaria disminuye la probabilidad de infección, este trabajo sugiere que la obesidad lo aumenta. Esto llega a complementar los estudios anteriores que han definido que un alto Índice de Masa Corporal podría ser responsable de los cuadros agudos del coronavirus.

Por otro lado, determinaron que los niños menores de 12 años tienen las mismas probabilidades de infección que los adultos, solo que el 75% de estas se presentarían sin sintomatología, por lo que no se detectan con frecuencia.

Según sus resultados, los más pequeños tienen más probabilidades de contagiarse a través del contacto con otros miembros de su hogar. Es por eso que las autoridades sanitarias han reforzado la campaña de vacunación infantil dentro de Estados Unidos,

