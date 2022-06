"No nos preocupa una pandemia mundial": Experta de la OMS en viruela del mono afirma que no será como el coronavirus

Ante el rápido crecimiento de los casos confirmados con la viruela del mono, muchas personas se preguntan si es que esta enfermedad tiene el potencial para convertirse en una nueva pandemia, como la del coronavirus. Pero autoridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que esta no sería una preocupación para los expertos.

7 African countries have cumulatively reported to WHO nearly 1400 #monkeypox cases (1392 suspected, 44 confirmed) so far this year. The virus has not spread to new non-endemic countries in #Africa . https://t.co/QPGOb5ltvz

En una declaración pública hecha el lunes por la doctora Rosamund Lewis, líder técnica sobre la viruela del mono en la OMS, se despejaron las dudas.

"Por el momento, no nos preocupa una pandemia mundial", explicó la doctora Lewis. "Nos preocupa que las personas puedan adquirir esta infección a través de una exposición de alto riesgo si no tienen la información necesaria para protegerse", añadió.

La viruela del mono se transmite entre humanos por el contacto estrecho, ya sea con las personas, las heridas que produce la enfermedad, o con la ropa que utilizan los contagiados.

Pero en el actual brote, que ya tiene más de 600 casos confirmados, se ha evidenciado una creciente transmisión a través de relaciones sexuales. Por el momento, los expertos no han logrado determinar si es la relación sexual en sí o el contacto directo que acompaña a esta lo que transmite el virus, pero continúan las investigaciones para confirmarlo.

#Monkeypox can affect anyone who is in close contact with an infected person or their contaminated objects. This virus does not discriminate and is not limited to spread from intimate sexual activities. #EndStigma