¿Tienes familia? Estas son las razas de perros que se llevan mejor con los niños

28 may. 2022 - 09:00 hrs.

Integrar un perro a la familia no debería ser una decisión que se tome a la ligera, es que hacerse cargo de otro ser vivo no es tarea fácil. Pero además es importante tomar en consideración el contexto en que se vive, ya que no todos los perros tienen las mismas necesidades, niveles de energía o temperamentos.

Si tienes una familia con niños pequeños, tener una mascota con poca paciencia puede que no sea la mejor estrategia, puesto que no soportarán la compañía de los más pequeños. Por eso, para que conozcas a los canes que sí son más pacientes con los miembros menores del hogar, te invitamos a revisar cuáles son las razas más amigables con niños.

Labrador

Uno de los perros más inteligentes también es considerado una de las mejores razas para los niños. A pesar de su gran tamaño (pueden medir hasta 61 centímetros de altura), son mascotas dulces, gentiles, amigables y muy responsables. También tienen mucha energía, por lo que podrán pasar muchas horas jugando juntos.

Pixabay

Poodle

Esta raza de perros es una de las más inteligentes, activas y longevas que puedas encontrar. Por sus niveles de energía, afectuosidad y ganas de jugar, es conocida como una excelente raza para familias con niños pequeños.

Otra gran ventaja de estos perros es que son parcialmente hipoalergénicos, gracias a las características de su pelaje.

Pixabay

Beagle

Este amigable y pequeño perro, proveniente del Reino Unido, es muy amigable, gentil, inteligente, energético, independiente, pero a la vez dulce.

Por su tamaño, puede vivir en espacios pequeños y reducidos. Además de ser amables con los niños, son de aquellas razas cuyo pelaje no requiere de tanto cuidado y visitas a la peluquería, como sí es el caso de los Poodle, por ejemplo.

Pixabay

Todo sobre Mascotas