Síndrome de Müller-Weiss: Esta es la enfermedad que pone en peligro la carrera de Rafael Nadal

17 may. 2022 - 11:00 hrs.

Desde el año 2005 que el tenista español Rafael Nadal, sufre por una enfermedad en su pie. Esta condición afecta su pie izquierdo y en varias ocasiones ha amenazado la continuidad de su carrera; de hecho, recientemente quedó fuera del Masters 1000 de Roma en octavos de final por el dolor que le produce el síndrome de Müller-Weiss.

"Es difícil de entender mi día a día, no pretendo hacerme la víctima. Mañana me voy a levantar fatal porque no me voy a tomar nada, vivo con montones de antiinflamatorios porque si no no puedo entrenar", comentó Rafael Nadal.

¿Qué es el síndrome de Müller-Weis?

Esta enfermedad crónica, también conocida como osteocondritis, afecta un hueso específico, el escafoides. En el cuerpo puedes encontrar huesos escafoides en los pies y manos, y en ambos casos se encuentra justo en las uniones de las extremidades y son directamente responsables de su movilidad.

En el caso de Nadal, el síndrome de Müller-Weiss ha deformado el escafoides de su pie izquierdo. Por el momento se desconocen las razones del cambio en la estructura ósea, pero se cree que se debe a una falta de irrigación sanguínea al hueso.

¿Cómo puedo saber si lo tengo?

El principal síntoma de la enfermedad crónica es el dolor, este suele ser intenso y surgir en el dorso de uno o ambos pies. Con el tiempo, la condición y el dolor evolucionan de tal forma que incluso podrían interferir con tus movimientos más simples.

En otros casos, los pacientes también presentan dolor en las rodillas, porque el dolor altera los movimientos, compensando de una manera que podría dañar otras estructuras.

Para evitar la evolución del síndrome, lo ideal es diagnosticarlo lo antes posible, para así comenzar con el tratamiento (que suele involucrar plantillas personalizadas).

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

