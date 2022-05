¿Son restos de la Atlántida? Científicos encuentran supuesto camino de baldosas bajo el mar en Hawái

Una gran sorpresa se llevaron los científicos de la nave de exploración submarina Nautilus, cuando en el fondo del océano, al norte de la isla de Hawái, se encontraron con lo que parece ser un camino de baldosas. Algunos dirán, muy parecido al que aparece en la película "El Mago de Oz".

"¡Es el camino a la Atlántida!", exclamó uno de los científicos al momento de observar las extrañas formas a más de 3 mil metros de profundidad, en el sector que corresponde al Monumento Nacional Marítimo Papahanaumokuakea.

En el video capturado, los expertos presentan sus diferentes teorías ante su asombroso descubrimiento y sobre los fenómenos que lo podrían explicar.

Una de las características de esta tierra subterránea que los científicos notaron de inmediato, es que se ve muy agrietada, como en el mismo desierto, a pesar de que está debajo de toda esta agua. Este es el efecto que hace parecer que se trata de un camino enlozado o de adoquines.

La verdad es que estas imágenes no son evidencia de la existencia de una sociedad antigua y perdida, sino que corresponden a un fenómeno completamente natural de la región.

The Papahānaumokuākea Marine National Monument is slightly off from where theories place Atlantis in the Atlantic Ocean. My bet? These sunken atolls, a volcanic archipelago, including the Hawaiian islands, were islands that could have had advance civilizations at one time. pic.twitter.com/ozm9pMITwX