Sano de adentro hacia afuera: Estos son 5 alimentos que te podrían dejar la piel radiante

02 may. 2022 - 13:00 hrs.

Las rutinas para el cuidado de la piel parecieran volverse cada vez más complicadas. Se les agregan más pasos, más productos y, con esto, se vuelven más caras. Pero los sérums y cremas que compres no tendrán los resultados ideales si es que no cumples con dos reglas fundamentales: no aplicas bloqueador solar todos los días (incluso cuando está nublado) y si no te alimentas bien.

Es que varios estudios han demostrado que productos como el café, el alcohol y las comidas altas en grasas saturadas, como las papas fritas, son conocidos por dar a tu cutis una apariencia más desgastada de lo que en realidad está.

Tener una dieta baja en sal y los siguientes alimentos te ayudarán a prevenir la apariencia más cansada, pero además incluir otros alimentos, altos en minerales y vitaminas, te ayudará a iluminar la piel desde el interior al exterior.

Salmón

Este pescado rico en ácidos grasos te ayudará a disminuir cualquier tipo de inflamación en la piel u otra parte del cuerpo, pero también ayudará con la salud de tu dermis, ya que permite la producción de células saludables del órgano más grande del cuerpo.

"Como nuestro cuerpo no tiene la capacidad de producir los ácidos grasos, [comerlos] ayuda a reforzar la barrera de la piel, y mantiene la humedad dentro y los irritantes fuera", explicó a Eat This Not That, la dermatóloga Leslie Baumann.

Unsplash

Té verde

Esta bebida es una de las más saludables que puedes encontrar en todo el planeta. Ha sido utilizada como medicina durante milenios, y luego la ciencia se ha dedicado a verificar algunos de sus beneficios, como la pérdida de grasa, disminución de riesgo de enfermedades cardiacas e incluso la prevención de ciertos tipos de cáncer.

En el caso del cuidado de la piel, el té verde ofrece antioxidantes que permiten desinflamar la piel y que incluso ayudan a eliminar o controlar espinillas, ya que elimina las toxinas de la piel.

"La vitamina K en el té verde también ayuda a aclarar las ojeras. Por lo que puedes colocar bolsas de té verde en el refrigerador para tener un excelente tratamiento de no más de 15 minutos en esta zona del rostro", agregó la dermatóloga cosmética, Kaleroy Papantoniou.

Unsplash

Tomate

Los tomates, al igual que la sandía, la papaya y el pomelo rosado, son algunas de las frutas frescas que contienen la mayor concentración de licopeno, un tipo de pigmento que tiene la capacidad, demostrada in vitro, de eliminar los radicales libres derivados del estrés oxidativo.

De hecho, un estudio en concreto determinó que este compuesto podría ayudar a la protección de la piel, luego de demostrar que con el consumo de 5 cucharadas de pasta de tomate se puede tener un 33% más de protección contra quemaduras por el sol.

Tomates en racimo

Zanahoria

Los betacarotenos de la zanahoria, que protegen tu vista, también aportan con el cuidado de la piel, debido a que son precursores de la vitamina A, compuesto que permite reforzar tu sistema inmune y la función de tu corazón.

En la piel, esta vitamina ayuda a eliminar la apariencia de las arrugas o líneas de expresión, ya que estimula la producción natural de colágeno en el organismo, beneficio que también se puede obtener de las cremas tópicas con retinoles.

Unsplash

Palta

El ingrediente favorito para la once o desayuno de cualquier chileno, también aporta una gran cantidad de nutrientes y vitaminas. Es que no solo se le conoce como "oro verde" por sus altos precios.

"Las paltas penetran en las células a nivel más profundo, lo que supone prácticamente una sabrosa forma de obtener una dosis de vitaminas A, D y E en la capa basal de la piel, grasas buenas y fitonutrientes", explicó la doctora Papantoniou.

Unsplash

Todo sobre Alimentación saludable

Todo sobre Salud