Hepatitis aguda: Sospechan que posible nueva variante de Covid está detrás de la enfermedad que afecta a niños

27 abr. 2022 - 18:36 hrs.

Desde octubre del año 2021, la hepatitis aguda ha afectado a casi 200 niños en 14 países, sobre todo europeos y principalmente en Gran Bretaña, y hasta ahora ha generando el fallecimiento de un menor y que 17 necesiten trasplantes de hígado.

Es así como médicos y científicos ya se encuentran investigando los posibles vínculos de esta enfermedad con la pandemia de coronavirus. Incluso, ya se sospecha de que la responsable sea una nueva y desconocida variante de Covid-19.

Covid-19 y adenovirus

Raúl Rivas González, catedrático de Microbiología de la Universidad de Salamanca, explicó en un artículo del portal The Conversation que los virus comunes que causan la hepatitis aguda (hepatitis A, B, C, D y E) no se detectaron en ninguno de los casos, pero sí se encontraron adenovirus en al menos 74 pacientes. En 18 casos fue identificado el adenovirus F41, en 20 el Sars-CoV-2 y en 19 una coinfección de adenovirus y Sars-CoV-2.

"La implicación de un adenovirus, concretamente el adenovirus F41, como la causa subyacente de la hepatitis aguda es actualmente una hipótesis plausible. Pero no explica completamente la gravedad del cuadro clínico", expuso.

Nueva variante

De acuerdo a La Tercera, los expertos coinciden en que es raro que los adenovirus sean una causa de hepatitis, aunque puede pasar. Es por eso que algunos científicos ya sospechan que la causa pueda ser una nueva y desconocida variante de Covid mutada.

Al discutir del tema en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas en Lisboa, funcionarios de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido incluyeron en su hipótesis de trabajo a "una nueva variante de Sars-CoV-2".

"El 99% de los niños tenía Covid"

Eyal Shteyer, director de la Unidad Pediátrica del Hígado en Shaare Zedek en Israel, uno de los países donde se ha detectado la enfermedad, indicó en Health Policy Watch que lo que tienen en común la mayoría de los niños enfermos de aquel país es que habían sido infectados con el coronavirus.

"El 99% de los niños tenían Covid", sostuvo Shteyer, quien trató a los niños con esteroides.

"Creo que el Covid provocó que el sistema inmunitario dañara el hígado en algunos casos, pero otros virus también pueden hacer esto", señaló. "Como vemos tanto Covid, creo que eso es lo que está sucediendo aquí", afirmó.

Conor Meehan, profesor titular de Microbiología en la Universidad de Nottingham Trent, explicó en The Conversation que "se han informado casos aislados de hepatitis en pacientes con Covid, pero esto es incluso más raro que la hepatitis autoinmune, y se ha observado principalmente en adultos con Covid grave".

"Si este fuera el caso, habríamos esperado ver hepatitis también en adultos inmunocomprometidos, no solo en estos niños, y por eso parece menos probable", aclaró, agregando que "no lo descartaría, pero no pondría la mayor parte de mi dinero ahí".

Por su parte, el jefe de la Unidad de Trasplante de Hígado Pediátrico en el Centro Médico Infantil Schneider en Petaj Tikva, detalló en el portal Haaretz que "después de descartar todas las diversas posibilidades, el denominador común en todos los casos que encontramos fue que todos habían contraído el coronavirus alrededor de tres meses y medio antes de que apareciera la infección".

"Esto ciertamente plantea la pregunta. Pero no creo que sea posible decir todavía que todos estos casos son un fenómeno post-Covid", añadió.

Todo sobre Coronavirus