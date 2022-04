"Amiga, ¿qué vamos a hacer ahora?": La desenfrenada fiesta de Pamela Díaz y Coté López

27 abr. 2022 - 17:00 hrs.

Este martes 26 de abril, las influencers chilenas María José "Coté" López y Pamela Díaz, se juntaron durante la tarde y terminaron "carreteando" hasta altas horas de la noche.

Resulta que Pamela invitó a Coté a su programa de YouTube, llamado "Sin Editar", en donde le realiza una serie de preguntas a las celebridades de todo tipo.

Ya han asistido a dicho espacio personalidades como Gala Caldirola, Naya Fácil, "Miguelito", Patricia Maldonado, Yuhui Lee, Helhue Sukni, entre otros.

Coté y Pamela Díaz juntas

Esta vez fue el turno de "Coté", quien visitó a Pamela Díaz y luego de la entrevista, se fueron de fiesta junto a todo el equipo de grabación.

A través de Instagram, las dos subieron diferentes registros donde se ve que en la conversación, bebieron algunos tragos, con la excusa, dijo Pamela, para que Coté se soltara más "porque la niña dice que es vergonzosa", aseguró.

"Amiga se supone que era un shot chico, somos dos no más, ella no está bien. Van a saber la verdad de Coté López de que no está bien", señaló entre risas Pamela.

Diaz terminó diciendo en sus historias, "amiga, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que ir a dejar a los niños mañana", mientras que López no hacía caso a su sugerencia y le pedía que tomaran "otro shot" para que siguieran celebrando.

