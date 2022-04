Evita enfermedades: 5 mitos sobre las sobras de comida que están poniendo en riesgo tu salud

21 abr. 2022 - 16:00 hrs.

Si bien las sobras y restos de comida que pueden quedar del almuerzo del fin de semana, o del día que decidiste salir a comer, pueden ser salvadoras cuando no quieres cocinar, sin los respectivos cuidados podría ser un problema de seguridad alimentaria.

No todas las recomendaciones que te han dado son necesariamente ciertas o menos entregan algún tipo de protección. Revisa cuáles son algunos de los mitos más comunes que rodean el almacenamiento de las comidas.

Hay que esperar antes de refrigerar

Muchas personas dicen que antes de colocar cualquier alimento en el refrigerador se debe esperar que la comida se debe enfriar por completo. La verdad es que si puedes colocar alimentos que estén calientes en el electrodoméstico, no significa un riesgo ni para el equipo ni los alimentos.

De hecho, se recomienda no dejar pasar más de 2 horas sin conservar, ya que así se disminuye las posibilidades de exposición a bacterias.

Si huelen mal, no se pueden comer

La verdad es que si la comida se descompuso, lo más probable es que huela mal, pero el problema de este mito es que puede que no sea seguro comerlo y que tu nariz no logre sentirlo. De hecho, la recomendación general, es que no pase más de 4 días antes de que la consumas.

Alimentos conservados en pote

Las bacterias mueren en el congelador

Si bien, las bajas temperaturas retrasaran la colonización de las bacterias, no la impiden. En caso de que tengas un producto congelado contaminado, durante las horas que se toma para derretir las bacterias se comenzarán a expandir.

El microondas mata los microbios

Si las sobras de comida que tenías guardadas se infectaron, meterlas en el microondas no solucionará el problema, ni evitará que te enfermes. Es que los menos de 5 minutos expuesto en el calor no generará la diferencia en temperatura que podría permitir la destrucción de ciertas bacterias perjudiciales.

Siempre debes comerlas inmediatamente

Una vez que recalentaste las sobras que sacaste del refrigerador, no deberías dejar que pasen ni unos minutos antes de comenzar a comer, es otro mito habitual. De hecho, lo más seguro sería esperar unos tres minutos, ya que de esta forma, las moléculas de la comida continúan con su agitación, aumenta su temperatura y hay más probabilidades de eliminar las bacterias.

Todo sobre Consejos hogar