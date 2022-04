Esta es el mensaje por el que un científico de la NASA fue arrestado en Estados Unidos

Las protestas por el cambio climático se han vuelto frecuentes durante el último tiempo.

Recientemente, un científico de la NASA fue arrestado luego de haberse encadenado a la puerta de un banco en Estado Unidos par advertir sobre las consecuencias de la crisis climática.

Se trata de Peter Kalmus, científico del clima de la NASA, que, como el mismo dice en su cuenta de Twitter, fue "arrestado por proteger la Tierra".

La detención se produjo luego de que Kalmus, junto al físico Greg Spooner, el educador científico Allan Chornach, y el ingeniero Eric Gill, se encadenaran durante cuatro horas en la puerta de una sucursal de Chase Bank, perteneciente a JPMorgan.

Según consignó FaweWayer, en la manifestación, los científicos solicitaron que la empresa tomara acciones contra la crisis climática y se deshiciera del carbón, petróleo y gas; debido a la alta inversión de JP Morgan en combustibles fósiles.

I'm grateful we tried. Man, oh, man, did we try. pic.twitter.com/TlYrwwGB8v

Mientras pedía acción inmediata para enfrentar la crisis climática, Peter Kalmus, científico del clima de la NASA, señaló que "hemos estado tratando de advertirles durante tantas décadas que nos dirigimos hacia una maldita catástrofe y hemos sido ignorados".

I was so flummoxed by this that I didn't know how to tweet it on Tuesday. And then I had a lot going on the next few days pic.twitter.com/DYpQxkC4Qb