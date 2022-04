¿Se puede tomar vino tinto en Semana Santa? Esto dice la tradición cristiana

14 abr. 2022 - 16:00 hrs.

Estos días comienza uno de los eventos más importantes para las personas que siguen la tradición cristiana, ya que se da inicio a los últimos días que pasó Jesús antes de ser crucificado. Este jueves santo se conmemora la agonía de Jesús en el Monte de los Olivos y la traición de Judas.

Este es un periodo de recogimiento para los fieles, en que se debe guardar cierta actitud de tranquilidad y de reflexión, en la que se pueda colocar en el lugar de Jesús, en los días previos a la crucifixión.

Por eso es que la Iglesia ha hecho de sus tradiciones la restricción alimentaria, como la prohibición al consumo de carne, pero también de varios excesos.

¿Puedo tomar vino tinto?

En el rito de la misa, durante la eucaristía, las ostias representan el cuerpo de Cristo y el vino, su sangre. Es por eso que durante Viernes Santo y Sábado Santo no se celebra la misa.

Desde la Vice Gran Cancillería de la Universidad Católica de Valparaíso explican que esto se realiza debido a que el signo central para esta celebración es Jesús, y durante estos días, se encuentra muerto.

Botella sirviendo vino tinto en copa

Si bien, no existen reglas explícitas del derecho canónico que prohíban tomar vino tinto durante estos días, algunos cristianos prefieren abstenerse de esta bebida, por la representación que tiene.

No está de más recordar, que, a pesar de que no hay restricciones para el consumo de alcohol, en general, estos son días en que no debe haber grandes celebraciones, según las creencias de los cristianos.

