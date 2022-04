NASA busca enviar nuevo mensaje a inteligencias extraterrestres: Revisa qué dice

Un equipo de científicos de la NASA desarrolló un nuevo mensaje para enviarlo a supuestos extraterrestres inteligentes que puedan estar en la Vía Láctea.

Según un artículo publicado por arxiv.org, el equipo liderado por Jonathan Jiang, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, escribió el mensaje en código binario para establecer un medio universal de comunicación.

Cabe destacar que este no es el primer mensaje que los científicos envían al espacio para conocer si hay vida extraterrestre, ya que en 1974 la NASA envió un mensaje desde el Telescopio Arecibo.

En concreto, el mensaje, denominado Beacon in the Galaxy (BITG), cuenta con 13 partes de aproximadamente 204 mil dígitos binarios efectivos.

El texto entrega una introducción a las matemáticas, información sobre la estructura del ADN y la ubicación de la Tierra dentro del Sistema Solar.

En detalle, "el mensaje propuesto incluye conceptos matemáticos y físicos básicos para establecer un medio universal de comunicación, seguido de información sobre la composición bioquímica de la vida en la Tierra, la posición del Sistema Solar en la Vía Láctea y representaciones digitalizadas del Sistema Solar y la superficie de la Tierra", explicaron los científicos.

El mensaje concluye con imágenes digitalizadas de la forma humana, junto con una invitación para que responda cualquier inteligencia receptora.

The contents of later parts of the message are more recognizable, and cover topics like the structure of DNA, our location in the solar system, pic.twitter.com/iBJzA556WF