Astrónomos de ALMA avistan la que sería la galaxia más lejana a la Tierra descubierta hasta la fecha

Hace solo unos días, la NASA anunció que había fotografiado la estrella más lejana a la fecha, pero ahora, un grupo de astrónomos de todo el mundo observaron lo que sería el nuevo cuerpo en el espacio más lejano a la Tierra descubierto hasta ahora.

Ubicada a 13.5 mil millones de años luz de distancia, esta sería una candidata a galaxia llamado HD1 y fue descubierta luego de 1.200 horas de observación con telescopios ubicados en todo el mundo, pero que fue confirmado por la información entregada por el Telescopio ALMA en Chile.

