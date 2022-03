Rompiendo récords: Telescopio Espacial Hubble logra captar imagen de la estrella más lejana jamás vista

Este miércoles, la NASA anunció que el Telescopio Espacial Hubble rompió un récord en el área de los descubrimientos, luego de lograr fotografiar al cuerpo más lejano jamás visto en el universo, hasta la fecha.

La imagen corresponde a la estrella Earendel, la que existió durante los primeros mil millones de años de vida del universo.

#Hubble has spotted the farthest star ever seen! A lucky alignment and natural magnification made it possible for the telescope to see the star’s light, which took 12.9 billion years to reach Earth: https://t.co/bjfAFc94wH pic.twitter.com/pX07SnBm4Y