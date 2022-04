"Me estoy muriendo, me estoy muriendo": Esta fue la peligrosa complicación posparto que sufrió Serena Williams

07 abr. 2022 - 11:00 hrs.

La estrella del tenis estadounidense, Serena Williams, recordó en una columna publicada en la revista Elle, lo complicado que fue el parto de su única hija, Alexis Olympia, quién hoy tiene 4 años.

Es que a pesar de que todo comenzó como un parto natural, incluso sin epidural, terminó en una cesárea de emergencia y complicaciones que pusieron en riesgo la vida de la tenista.

Es que los latidos de su hija, aún en el útero, comenzaron a bajar, por lo que su doctora decidió practicar una cesárea de emergencia para evitar poner en riesgo la vida de la bebé. Una vez con su hija en brazos, pensaba que todo estaría más calmo, pero "gran parte de lo que ocurrió después sigue siendo confuso".

Solo unas horas después de que naciera su hija, Williams comenzó con una tos que le abrió los puntos de la cesárea.

"No tosía por nada; tosía porque tenía una embolia, un coágulo en una de mis arterias. Los médicos también descubrieron un hematoma, una acumulación de sangre fuera de los vasos sanguíneos, en mi abdomen, y luego aún más coágulos que había que evitar que viajaran a mis pulmones", explicó.

Después de eso tuvo una segunda cirugía, de la que se despertó pensando que se moría. "'Me estoy muriendo, me estoy muriendo. Oh, Dios mío'. Realmente pensé que me iba a desmayar", explicó la tenista.

Debió ser sometida a dos cirugías más después de eso, es que además ser atleta le jugó en contra, debido a que sus venas eran mucho más anchas de lo normal.

¿Quiénes pueden desarrollar coágulos?

Después del parto, aumenta el riesgo de tener coágulos sanguíneos, especialmente entre las siguientes 4 y 6 semanas, ya que es el periodo que demora el útero en contraerse a su tamaño original. Esto puede ocurrir ya sea si tuviste un parto vaginal o cesárea.

Estos se suelen producir dentro de la vagina y son expulsados. En casos menos comunes, también se pueden producir coágulos o embolias dentro de las venas, los que representan un riesgo para la vida de las mujeres. Si estos no se disuelven y comienzan a circular por el torrente sanguíneo, entonces podría ocurrir una trombosis pulmonar, infarto o accidente cerebrovascular.

¿Cómo puedo saber si tengo un coágulo?

Según el sitio Medical News Today, algunas de las señales que indican que puedes tener uno de estos coágulos son:

Dolor, inflamación o sensación de calor en una pierna que puede indicar una trombosis venosa profunda.

Problemas o respiración acelerada.

Dolor en el pecho.

Mareos o desmayos.

Escalofríos o piel húmeda.

Aceleración de los latidos.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

