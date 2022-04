¿Cómo puedo saber si es que tengo Covid prolongado?

07 abr. 2022 - 08:00 hrs.

Contagiarse con coronavirus no solo es peligroso por los síntomas que se pueden desarrollar por la enfermedad. De hecho, en los últimos meses, este se ha vuelto un cuadro menos grave que en versiones anteriores.

Ahora, una de las principales dificultades que produce la enfermedad, son las secuelas a las que te puedes enfrentar.

Hasta el momento, la más documentada es el Covid prolongado e, incluso así, no es mucho lo que se sabe de este síndrome. Por el momento, no tiene una definición médica formal, pero se asume que una persona lo padece cuando los síntomas asociados al coronavirus se sostienen incluso una vez superada la infección.

Esta falta de claridad puede hacer más difícil identificar qué casos son considerados como Covid prolongado y cuáles no lo son.

¿Cómo puedo saber si tengo Covid prolongado?

Básicamente, la definición original es la que permite saber si es que tienes la secuela. Si es que, una vez superado el periodo agudo de la enfermedad, continúas con malestares, cabes en la categoría de paciente con Covid prolongado.

Estos síntomas no necesariamente deben ser del tipo debilitante para ser considerado una secuela.

Científicos descubren por qué el covid prolongado puede causar dolor.

Los nuevos hallazgos también apuntan a una posible terapia para el dolor relacionado con el COVID.

https://t.co/CBf0wV2vQq — Masanpra (@masanpra) April 6, 2022

"Aunque todavía no se comprende del todo, el Covid prolongado, tanto en sus formas más leves como en las más graves, está siendo discutido en el ámbito médico. Ninguna persona, independientemente de la gravedad de sus síntomas, debe ser descartada", comentó a Very Well Health, la doctora LaTasha Perkins del Hospital Universitario de Georgetown.

Es por eso, también, que no existe un camino determinado para la condición, solo se puede definir dependiendo de los malestares que aquejen a cada individuo.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

Todo sobre Coronavirus