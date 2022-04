Para encontrar vida extraterrestre: Este es el elemento que buscan los astrónomos en los planetas

Para que existan formas de vida en otros planetas, es fundamental que se pueda encontrar rastros de agua y/o oxígeno dentro de los cuerpos celestes. Pero los científicos, ahora determinaron que existe otro marcador más: el metano.

Este gas incoloro e inodoro probablemente lo conoces porque es uno de los gases asociados al efecto invernadero. En nuestro planeta se encuentra en reservas naturales, bajos los cuerpos de agua y también es producido por los sistemas digestivos de ciertos animales, como las vacas.

Según la investigación de un grupo de científicos de la Universidad de Californa en Santa Cruz, este gas, bajo ciertos contextos específicos, podría indicar la presencia de diferentes formas de vida en planetas dentro y fuera del Sistema Solar.

Estas características se vuelven particularmente relevante en estos momentos, ya que está programado que el Telescopio Espacial James Webb comience a medir las concentraciones de metano en los planetas más alejados, a finales de este año.

