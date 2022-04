Demencia en perritos: Así es como puedes saber si tu mascota sufre de esta condición

Al igual como ocurre en las personas, el cerebro de perros y gatos se va deteriorando con la edad. Esto produce una condición conocida en la veterinaria como disfunción cognitiva senil, pero que en palabras simples es similar a la demencia o al alzhéimer en seres humanos.

Por lo general, los canes tienen más problemas en las articulaciones que en el cerebro, pero estos últimos podrían mermar significativamente sus últimos días.

A pesar de ser relativamente nueva, se sabe que ocurre por un patrón similar al alzhéimer. La acumulación de una sustancia produce alteraciones en vasos sanguíneos, desencadenando problemas cognitivos.

"No existe una clara predisposición racial, pero es de reseñar que los perros pequeños, en general mucho más longevos, no son más propensos. Algún estudio relaciona una mayor incidencia en hembras, pero no está suficientemente demostrado", explicó a La Vanguardia, Manuel Rubio, vocero del Colegio de Veterinarios de Madrid.

Perro chihuhua adulto

¿Cómo puedo saber si mi perro tiene demencia?

Los principales cambios que tiene un perro con esta disfunción son:

Desorientación. Parecen perdidos en su propia casa o patio, les cuesta encontrar las puertas o no responden a las señales verbales.

Trastornos del sueño. Al igual que las personas mayores, duermen más durante el día, pero cada vez menos durante la noche.

Olvidan las señales que aprendieron, como dar la patita o sentarse.

Pierden el control de esfínter, por lo que pueden orinar o defecar dentro del hogar.

Interactúan menos con la familia.

Andan más gruñones.

Pero no existe un patrón específico que se cumpla al pie de la letra, por lo que todo dependerá de cada animal. Es importante que si reconoces estos cambios, acudas a un veterinario para descartar que se trate de un diagnóstico más grave, como un tumor cerebral.

Al ser una condición relativamente nueva, son pocos los medicamentos que han sido probados como tratamiento por ahora.

