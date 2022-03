Legumbres: Estos son los 3 tipos de personas que no deberían comer en exceso

Se estima que existen más de 20 mil variedades de legumbres en el mundo. Estas plantas con capacidad de floración son consideradas la segunda mejor fuente de alimentación, después de los cereales. En ellas se pueden encontrar diferentes concentraciones de proteínas, carbohidratos complejos y fibra.

Diversos estudios han demostrado que por su composición podrían ayudar a combatir enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, ciertos problemas digestivos y también podrían aportar a aquellos que tienen obesidad.

Pero el exceso de legumbres podría acarrear consecuencias para la salud de ciertas personas, especialmente para aquellas que sufren con ciertas condiciones de base.

Estas son algunas personas que no deberían comer legumbres en exceso:

Tienes hinchazón

Uno de los problemas que todos conocemos, y que se exacerba mientras más comemos, es la hinchazón que producen las legumbres.

"Tu cuerpo no es capaz de digerir mucha fibra, pero las bacterias que llenan tu tracto digestivo sí. Comer muchos granos proporciona un verdadero bufé para estos pequeños y comienza el festín. Uno de los subproductos de la 'alimentación' de las bacterias es la producción de gases", explicó Paul Claybrook, nutricionista certificado a Eat this, not that.

Si es que, además, has sido diagnosticado con otras condiciones que también producen mayor hinchazón, las legumbres podrían aumentar el dolor y las molestias asociadas. Personas con problemas digestivos como el colon irritable notarían los cambios.

Padeces de Intestino Permeable

El intestino permeable es una condición que ha sido recientemente definida. Esta se produce por una alteración en las paredes del intestino, las que, por diferentes razones, se dañan, permitiendo que los contenidos del tracto digestivo se cuelen al torrente sanguíneo.

Debido a la entrada de estos restos, las personas afectadas tienen dolores de cabeza, diarrea, hinchazón abdominal, dolor articular y problemas para bajar de peso.

Las lectinas que se contienen en las legumbres podrían causar pequeñas laceraciones en el sistema digestivo, las que podrían aumentar la sintomatología de esta condición.

Afortunadamente, para evitarlo, solo se requiere de una buena cocción, esto significa remojarlas durante 8 a 12 horas antes de cocinarlas y solo consumirlas una vez que estén blandas.

Sufres de deficiencia de hierro

El hierro es un mineral especial para el cuerpo. Es uno de los que se puede encontrar con las concentraciones más altas. Su deficiencia es responsable, en algunos casos, de los cuadros anémicos.

Los antinutrientes que contienen las legumbres interfieren con la absorción del mineral, lo que podría afectar especialmente a aquellos que se encuentran en tratamiento por falta de hierro. Es importante que si vas a comer legumbres, lo acompañes con un refuerzo de vitamina C, para contrarrestar el efecto.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

