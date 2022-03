Imágenes captadas por satélite de la NASA revelan las consecuencias de la guerra en Ucrania

La plataforma WorldView de la NASA es una interfaz que permite explorar la superficie de la Tierra durante los últimos años, desde la perspectiva de un satélite en órbita. A través de esta, todas las personas en el mundo pueden monitorear el comportamiento de la lluvia, ciclones, incendios, tormentas y diferentes fenómenos climáticos en todo el planeta.

Fue a través de este sistema que quedaron en evidencia los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Mediante la observación nocturna, se puede apreciar cómo ha cambiado la luz visible en todo el territorio ucraniano.

Un mes antes de que Rusia invadiera Ucrania, el 24 de enero de 2022, las luces en las noches de Kiev se lograban captar claramente desde el espacio.

Luego de que el 24 de febrero comenzara la guerra entre los dos países, la luminosidad ha ido disminuyendo consistentemente. Es que con el avance de los ataques, y la salida de millones de ucranianos, las grandes ciudades han comenzado a quedar vacías.

En los últimos días, la aplicación no ha logrado obtener imágenes claras sobre este territorio, pero el 12 de marzo, logró captar, nítidamente, la disminución de luces nocturnas en el territorio.

Si quieres revisar cómo se aprecia en comparación con el resto de Europa, revisa el siguiente tweet:

I am usually a big fan of @NASAEarth #VIIRS night light images. But these days, I am terrified.



From early February (left pic) to early March (right pic), a big dark hole has appeared in #Europe #Ukraine.



Let remember how lucky we are tonight to be able to turn on our lights. pic.twitter.com/pnaM8qOPVy