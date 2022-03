"He perdido el 70% de la vista del ojo izquierdo": Esta es la condición que afecta la visión de Ibai Llanos

El streamer vasco Ibai Llanos se ha convertido en un fenómeno en todo el mundo hispanohablante. Es conocido por participar en torneos de "Call of Duty" y por recibir diversos reconocimientos como el "mejor streamer del año" en varias premiaciones.

En una de sus últimas transmisiones en vivo, contó a sus seguidores y amigos que padece de ceguera parcial en uno de sus ojos. Llanos contó que cuando comenzó a notar los problemas en la vista, se lo atribuyó a la cantidad de horas que pasa frente a una pantalla, y que con un par de lentes se podría solucionar.

"Si tú no ves de un ojo, pero la vista la tienes perfecta, significa que estás perdiendo la vista probablemente por algo que tienes en el cerebro o por un problema que puedes tener en otro sitio. Es una movida no ver de un ojo y que no sea un problema ocular", explicó Llanos.

Pero resulta que se trataba de una infección un poco más complicada.

¿Cuál es el diagnóstico de Ibai Llanos?

Luego de asistir a las consultas médicas necesarias, descubrió que su ceguera parcial se debía a una infección por herpes que padeció cuando era niño y que le dejó efectos secundarios.

"El efecto secundario que yo he tenido cuando me he hecho mayor ha sido que he perdido el 70% de la vista del ojo izquierdo", agregó.

La infección con el Virus simple del Herpes (HSV1) son de las más comunes en la población, de hecho, se estima que el 90% de la población mundial lo padece. Este es el virus que produce las desagradables y dolorosas ampollas en los labios y boca, y puede diseminarse a los ojos, causando lo que se conoce como queratitis herpética.

Esta diseminación del patógeno a los globos oculares puede producir dolor, visión borrosa, sensibilidad a las luces, mayor producción de secreciones y lagrimeo en los ojos.

Según el sitio oficial de la Asociación Americana de Oftalmología, cuando la infección se mantiene en la capa externa de la córnea, o el epitelio, se sana sin dejar mayores consecuencias. Pero si esta se vuelve más profunda, puede dejar cicatrices que derivan en problemas de visión o incluso la ceguera.

Según la agrupación de expertos, dependiendo de cada caso, la queratitis herpética se puede tratar con medicamentos atópicos a antivirales en pastillas. Pero en los pacientes con cicatrices más severas, se podría recomendar realizar un trasplante de córnea.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

