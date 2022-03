Esta es la enfermedad que habría causado la muerte del actor William Hurt

La familia del actor William Hurt informó sobre su fallecimiento el pasado domingo. El actor, de 71 años, tuvo sus últimas grandes interpretaciones en las sagas de películas Marvel, "Avengers", como el general Thaddeus E. "Thunderbolt" Ross, aunque años antes habría recibido el Óscar por su interpretación en la cinta "El beso de la mujer araña".

A los 71 años de edad murió William Hurt, el actor ganador del Oscar por 'The Kiss of the Spider Woman'.



En su carrera se encuentran grandes trabajos como 'Broadcast News', ‘Body Heat', 'A History of Violence' y muchas más.



Descanse en paz. pic.twitter.com/VPwNdz4lxV