¿Pediste muchas piezas? Este es el tiempo máximo que puede durar el sushi en el refrigerador

El sushi es una de esas comidas rápidas que parecen saludables y deliciosas de comer. Como en Chile puedes encontrar increíbles ofertas, con una enorme cantidad de piezas, siempre existe la posibilidad de que sobren unos cuantos rolls.

Si prefieres reservarlos para el día siguiente, es importante que sepas cuánto tiempo es seguro guardar este alimento en el refrigerador.

¿Cuánto tiempo dura el sushi?

La vigencia de este alimento, por regla general, depende de los ingredientes con los que sean preparados, y debido a la gran variedad que existe, será definido por el tipo que elegiste.

Si es que está preparado con pescado crudo, lo más importante es no perder la cadena de frío, de esta forma, puedes evitar infecciones estomacales. Es por eso que, a temperatura ambiente, no se recomienda dejar por más de dos horas, y en un refrigerador no deben pasar más de 2 días.

Rolls de sushi y nigiri

En el caso de que sus ingredientes estén cocidos, podría pasar hasta 4 días en el electrodoméstico. Si eliges las opciones veganas, que solo tienen verduras frescas, incluso sería seguro de consumir después de 10 días refrigerado.

En todos estos casos, si bien es relativamente seguro de comer, puede que la experiencia no sea igual que cuando están recién hechos, y la calidad inevitablemente disminuye.

Todo sobre Consejos hogar